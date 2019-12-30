MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef final ödülü olarak ne verildi?

MasterChef 2019 şampiyonu olarak bu yılın unvanını kazanan isim canlı yayında ilan edildi. Birinci olan yarışmacı hem 2019 yılının MasterChef şampiyonu hem de büyük ödülünün sahibi oldu. Final gecesinde bir de sürprizin duyurusunu yapan Mehmet Şef, yarışmanın burada noktalanmadığını 30 Aralık Pazartesi günü yeni bir kaptanlık oyununun daha oynanacağını ilan etti. İşte, MasterChef 2019 şampiyonu olan isim ve büyük ödül hakkında detaylı bilgiler



MASTERCHEF 2019 BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?



MasterChef 2019'da büyük ödül değişti. Geçtiğimiz yıl para ödülü verilen yarışmada, bu yıl son model konsept bir araba verileceği duyuruldu. Yarışmanın birincisi olan kişi, hem 2019 yılının MasterChef Türkiye kupasını kaldırdı hem de aracın sahibi oldu.



MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?



MasterChef 2019 şampiyonu, gece boyunca yapılan 3 yemeğin ardından nettik kazandı. Yarışmacılar Uluslararası Mutfak ve Türk Mutfağı ile birlikte gecenin sonunda kendi imzalarını da kattıkları yemekleri sunarak puanlarını aldı. İşte, MasterChef Türkiye'nin 2019 birincisi ve aldığı puanlar...



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