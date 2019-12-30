MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef final ödülü olarak ne verildi?
MarsterChef 2019 şampiyonu, 29 Aralık akşamı gerçekleşen kıyasıya rekabetin ardından belli oldu. Büyük ödülü alabilmek ve MasterChef unvanını elde edebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteren yarışmacılar, günün sonunda canlı yayında hünerlerini sergiledi. Ailelerin ve arkadaşların da stüdyoda bulunduğu MasterChef 2019 şampiyonluk mücadelesinde, finalistler Alican ve Cemre heyecan dolu anlar yaşadı. Peki, MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan ve unvanı elde eden o isim
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef 2019 şampiyonu olarak bu yılın unvanını kazanan isim canlı yayında ilan edildi. Birinci olan yarışmacı hem 2019 yılının MasterChef şampiyonu hem de büyük ödülünün sahibi oldu. Final gecesinde bir de sürprizin duyurusunu yapan Mehmet Şef, yarışmanın burada noktalanmadığını 30 Aralık Pazartesi günü yeni bir kaptanlık oyununun daha oynanacağını ilan etti. İşte, MasterChef 2019 şampiyonu olan isim ve büyük ödül hakkında detaylı bilgiler
MASTERCHEF 2019 BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?
MasterChef 2019'da büyük ödül değişti. Geçtiğimiz yıl para ödülü verilen yarışmada, bu yıl son model konsept bir araba verileceği duyuruldu. Yarışmanın birincisi olan kişi, hem 2019 yılının MasterChef Türkiye kupasını kaldırdı hem de aracın sahibi oldu.
MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef 2019 şampiyonu, gece boyunca yapılan 3 yemeğin ardından nettik kazandı. Yarışmacılar Uluslararası Mutfak ve Türk Mutfağı ile birlikte gecenin sonunda kendi imzalarını da kattıkları yemekleri sunarak puanlarını aldı. İşte, MasterChef Türkiye'nin 2019 birincisi ve aldığı puanlar...
Devamını okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
MasterChef Türkiye'nin 2019 birincisi, band çekimi ile yapılan 2 yemeğin ardından canlı yayında yapılan son yemek ile belli oldu. Yarışmanın finalistleri Alican ve Cemre, önce Uluslararası Mutfak yemeği ile jüri karşısına çıktı. Burada yarışmacıların jüri üyelerinden aldığı puan şu şekilde oldu;
Sonraki yarışma ise Türk Mutfağı üzerine yapıldı. Orada alınan puanlar ise şu şekilde;
3
Türk Mutfağı yemeğinde her iki aday da MasterChef 2019'un finaline yakışır bir tabak çıkarabilmek için ellerinden gelenin en iyisini sergilemeye çalıştı. İşte, yarışmacıların ikinci yemekte aldıkları puanlar;
Bu iki oyunda yapılan puanlamalar sonrasında Cemre 43 puan, Alican 42 puan aldı.
4
MasterChef Türkiye'de şampiyonu belirleyecek final oyunu canlı olarak yapıldı. Gecenin sonunda kazanan isim netleşti.
Final oyununda puanlar teker teker verildi ve şampiyonun ismi yavaş yavaş belirginleşti.
5
MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU
Aylar süren MasterChef Türkiye 2019'da maraton bu akşam sonra erdi. Cemre ve Alican'ın karşı karşıya geldiği final mücadelesinde kazanan isim Cemre oldu. Bu sonuçla birlikte Cemre büyük ödül olan son model arabayı almaya hak kazandı.
6
Yarışmanın yanı sıra duygu dolu anlar da dikkatleri çekti. MasterChef'e veda eden yarışmacılar arasında küs olan Eda ve Güzide, Kıvanç ve Suna sarılarak barıştılar.
7
Şampiyon olan Cemre arkadaşları Alican hakkında olumlu yorumlarda bulundu ve kendisinin şampiyon olmasına çok sevinen Alican ile birlikte kupayı kaldırdı.
8
Yarışmanın son anlarında Yasin Obuz'un "Kupa gümüşse satalım" demesi, stüdyoda eğlenceli dakikalara sahne oldu.