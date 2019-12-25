MasterChef'te ilk 2 eleme adayı belli oldu - MasterChef'te kim kaç puan aldı?
MasterChef'in 24 Aralık tarihli bölümünde 2'nci eleme adayı belirlendi. Üç oyun oynayan ve her oyunda 10 puan üzerinden değerlendirilen MasterChef yarışmacıları haftanın 2. eleme adayı olmamak için kıyasıya bir mücadele gösterdi, oyunlar sonucunda iki yarışmacı aynı puanları aldı. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te kim kaç puan aldı? MasterChef son bölümde neler yaşandı?
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MasterChef’de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Final haftasına öze olarak 6 gün yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık 2019 bölümünde oynanan oyunların ardından final haftasının ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef 2. Eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde puan durumu…
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aylar önce 20 yarışmacıyla başlayan MasterChef mücadelesinde sona gelindi. Pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere 6 gün yayınlanacak MasterChef'te büyük final pazar günü gerçekleşecek. Final haftası formatı nedeniyle MasterChef'te ilk eleme adayı pazartesi günü, ikinci eleme adayı ise salı günü belli oldu. İlk gün olduğu gibi MasterChef Türkiye 24 Aralık 2019 bölümünde de puanlama nefesleri kesti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Haftanın ikinci eleme adayı belli olurken kim kaç puan aldı? İşte sonuç.
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MasterChef Türkiye final haftası ikinci günü sona erdi. İlk eleme adayı olan Ekin'in yanına ikinci bir isim geldi. Solukları kesen oyunlar sonrasında üç yarışmacının aldığı toplam puanlar ortaya çıktı. Şeflerin verdiği puanlar sonrasında Güzide, Cemre ve Alican'ın puanları birbirlerine çok yakın idi. Günün puanlaması sonrasında MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı ile birlikte günün birincisi de belli oldu. Haftanın 2. eleme oyununda Güzide ve Cemre 54 puanla birinciliği paylaştı. Alican MasterChef'in final haftasında ikinci eleme adayı oldu.
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2. ELEME GÜNÜ PUAN DURUMU
MasterChef Türkiye'de final haftasının ikinci gününde 3 yarışmacı Somer şefin hünkar beğendiği uyarlaması yemeğini bir saat içinde yapmaya çalıştı. Güzide, Cemre ve Alican kısa süre içinde hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. İlk oyun sonrası Alican 20 Güzide 19, Cemre 16 puan aldı.
Yarışmacılar ikinci oyunda sarımsakla bir yemek yapmak için mutfağa girdi. Yemeklerin tadına bakan şefler puanlarını verdi. 2. oyun sonrası toplamda Alican 38, Cemre 37, Güzide 36 puan aldı.
Üçüncü puanlamada ise toplamda Güzide 54 puan, Alican 52 puan, Cemre 54 puan aldı. Günün en düşük puanını alan Alican haftanın 2. eleme adayı oldu.
Yarışmanın son bölümünde Ekin haftanın ilk eleme adayı olmuştu.
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MASTERCHEF'TE ELEME NE ZAMAN?
MasterChef üçüncü eleme adayı 26 Aralık Perşembe günü belli olacak. 'MasterChef'te kim elendi?' sorusuna yanıt ise 27 Aralık Cumartesi günü gelecek. Üç eleme adayı cuma günü aynı formatla yine aynı oyun oynayacaklar. En az puan alan cuma gecesi MasterChef’in dördüncüsü olarak ayrılacak.