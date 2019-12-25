MasterChef'te ilk 2 eleme adayı belli oldu - MasterChef'te kim kaç puan aldı?

MasterChef’de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Final haftasına öze olarak 6 gün yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık 2019 bölümünde oynanan oyunların ardından final haftasının ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef 2. Eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde puan durumu…



MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Aylar önce 20 yarışmacıyla başlayan MasterChef mücadelesinde sona gelindi. Pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere 6 gün yayınlanacak MasterChef'te büyük final pazar günü gerçekleşecek. Final haftası formatı nedeniyle MasterChef'te ilk eleme adayı pazartesi günü, ikinci eleme adayı ise salı günü belli oldu. İlk gün olduğu gibi MasterChef Türkiye 24 Aralık 2019 bölümünde de puanlama nefesleri kesti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Haftanın ikinci eleme adayı belli olurken kim kaç puan aldı? İşte sonuç.