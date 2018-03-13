Masal prensesi Kate'in en büyük kusuru

Onun da mümkün olduğunca gözlerden sakladığı, ortaya çıktığı zaman da "gerçekten çirkin" diye nitelendirilen bir yanı var. İşte modern çağların masal prensesi Kate Middleton'ın zarif bedenindeki en çirkin ayrıntı.
Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters, Backgrid USA, Backgrid UK
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