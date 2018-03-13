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Masal prensesi Kate'in en büyük kusuru

İnci gibi dişler, pürüzsüz bir cilt, pırıl pırıl parlayan saçlar! Nasıl? Kate Middleton kelimenin tam anlamıyla "bir güzellik ve kusursuzluk abidesi" gibi duruyor değil mi? Ama pek öyle değil. 

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:
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Masal prensesi Katein en büyük kusuruNext

Onun da mümkün olduğunca gözlerden sakladığı, ortaya çıktığı zaman da "gerçekten çirkin" diye nitelendirilen bir yanı var. İşte modern çağların masal prensesi Kate Middleton'ın zarif bedenindeki en çirkin ayrıntı.

Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters, Backgrid USA, Backgrid UK

Etiketler: kate middleton , düşes catherine , kate middleton'ın güzellik kusuru

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