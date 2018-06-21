Haberler >Ekonomi>Mars tutmadı, Maldivler tuttu! Türkiye'deki cennet keşfedildi, akın ediyorlar...
Mars tutmadı, Maldivler tuttu! Türkiye'deki cennet keşfedildi, akın ediyorlar...
TÜRKİYE’nin en derin tatlı su gölü ve Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü, Maldivler’i andıran beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyuyla tatilini sakin geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Bu yıl Salda Gölü’ne, 500 bin turist bekleniyor.
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