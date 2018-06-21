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Mars tutmadı, Maldivler tuttu! Türkiye'deki cennet keşfedildi, akın ediyorlar...

TÜRKİYE’nin en derin tatlı su gölü ve Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü, Maldivler’i andıran beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyuyla tatilini sakin geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Bu yıl Salda Gölü’ne, 500 bin turist bekleniyor.

DHA
21.06.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:
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Mars tutmadı, Maldivler tuttu Türkiyedeki cennet keşfedildi, akın ediyorlar...Next

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, 44 kilometre yüz ölçümüne sahip Salda Gölü, ölçülebilen 185 metre derinlikle de Türkiye’nin en derin gölü konumunda yer alıyor.

Etiketler: burdur Salda Gölü , Salda Gölü nerede , haberler
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