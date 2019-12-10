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Ekonomi
İHA
10 Aralık 2019 - 13:08,

Marmaris'te yıkımlar başladı

Marmaris'te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu. Turizmin gözdesi Selimiye'deki 2 kaçak binanın yıkımına başlandı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turizmin gözde merkezlerinden Selimiye’de tespit edilen 2 kaçak binanın yıkımına başlandı.

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1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartıldı.

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Muğla genelindeki 2 bin 800 imara aykırı yapıdan 550’sinin bulunduğu Marmaris ilçesinde, 27 Kasım’da Bozburun ve Söğüt mahallelerindeki 5 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından ekipler bu sabah erken saatlerde 2 imara aykırı yapı için Selimiye Mahallesi’ne geldi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizmin gözde merkezlerinden olan Selimiye’deki kaçak yapılarda son incelemelerini yaptı.

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İncelemelerin ardından ekipler, Ayşe Lale Koşağan’a ait henüz tamamlanmamış olan 3 katlı binaya ilk kepçeyi vurdu. Gün içerisinde bu bina ve hemen yanı başında bulunan diğer kaçak yapının yıkımının tamamlanacağı bildirildi.

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