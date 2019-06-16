Marmaris’te turistler, cip safariyle eğleniyor

Taşlı, çamurlu ve tozlu dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan ve kırsal mahalleri de içine alan cip safari turları, kentte tatil yapan Orta Doğulu, Avrupalı ve Rus turistlerin de ilgisini çekiyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.