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Marmaris’te turistler, cip safariyle eğleniyor

Marmaris’e tatile gelen yerli ve yabancı turistler, cip safari turlarıyla keyifli anlar yaşıyor.

DHA
16.06.2019 - 10:29 | Son Güncelleme:
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Marmaris’te turistler, cip safariyle eğleniyorNext

Taşlı, çamurlu ve tozlu dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan ve kırsal mahalleri de içine alan cip safari turları, kentte tatil yapan Orta Doğulu, Avrupalı ve Rus turistlerin de ilgisini çekiyor.

Etiketler: turist , haberler

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Marmaris’te turistler, cip safariyle eğleniyor

Marmaris’te turistler, cip safariyle eğleniyor

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