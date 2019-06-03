Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Marmaris’te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Marmaris’te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Marmaris'te doğayla iç içe yaşamak isteyen tatilciler çadırı tercih etti. Marmaris'in bazı bölgelerine yaklaşık olarak 200 çadır kuruldu.

DHA
03.06.2019 - 12:40 | Son Güncelleme:
1 / 10
Marmaris’te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleştiNext

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi’ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Pek çok tatilci yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğunluğu mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

Etiketler: turizm , haberler

En Yeni Foto Haberler

Marmaris’te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Marmaris’te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euro

Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euro

Su El Roman babasının izinde

Su El Roman babasının izinde

100 milyon dolarlık servetini böyle harcıyor

100 milyon dolarlık servetini böyle harcıyor

Türkiye'de fanus içinde bir cennet! ‘Yeryüzünün en özel yeri’ olarak adlandırılıyor...

Türkiye'de fanus içinde bir cennet! ‘Yeryüzünün en özel yeri’ olarak adlandırılıyor...

Karius'un aşk tatili

Karius'un aşk tatili

Havalimanını birbirine kattılar! Tuvana ve Alper...

Havalimanını birbirine kattılar! Tuvana ve Alper...

Türkiye’nin saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor! ‘Sessiz Cennet’ olarak biliniyor…

Türkiye’nin saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor! ‘Sessiz Cennet’ olarak biliniyor…

Ege’nin deniz kokan sakin köyü

Ege’nin deniz kokan sakin köyü

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.