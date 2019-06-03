Marmaris’te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi’ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Pek çok tatilci yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğunluğu mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.
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