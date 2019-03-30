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'Marmara Hukuk'u kazanmıştım ama...'

Kadın’ dizisiyle ekrana gelen Özge Özpirinçci, bilinmeyenlerini anlattı. Zorluklar karşısında pes etmediğini söyleyen oyuncu, “Marvel karakterlerinin söylediği hep budur ya. Kötüler asla pes etmez. Biz de pes etmeyelim” dedi.

Hürriyet Haber
30.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Marmara Hukuku kazanmıştım ama...Next

ÖZGE Özpirinçci, Vogue dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, okul yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü’nü kazandığını ama babasının yönlendirmesiyle Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’ne girdiğini söyledi...

Etiketler: vogue

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