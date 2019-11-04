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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
04 Kasım 2019 - 01:42,

Markalar birer birer açıkladı! İşte Kasım ayı araba fiyatları

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı.

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1

Kasım ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatlarında güncellemeler yapıldı.

2

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle elinde 2019 model otomobil bulunduran otomotiv şirketleri stoklarını eritmeye çalışıyor.

3

Düşen kredi faizleriyle birlikte hurda teşviğinin olması da otomotiv satışlarında harekete neden oldu.

4

Kamu bankalarından yüzde 0.49-0.69 aralığında faizlerle taşıt kredisi veriyor.

5

İşte fiyatları güncellenen en ucuz otomobiller

Fiat Panda

71 bin 900 lira

6

Audi A3 Sedan

272 bin 548 lira

7

BMW 1 Serisi

250 bin 800 lira

8

Citroen C-Elysee

83 bin 500 lira

9

Dacia Sandero

70 bin 900 lira

10

Ford Fiesta

97 bin 100 lira

11

Toyota Yaris

85 bin 500 lira

12

Fiat Egea

74 bin 450 lira

13

Hyundai i10

74 bin 720 lira

14

Peugeot 301

85 bin 755 lira

15

Renault Symbol

73 bin 650 lira

16

Seat Ibiza

114 bin 700 lira

17

Toyota Corolla

105 bin 550 lira

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