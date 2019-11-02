Mardin’de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), öğrenim gören 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp aynı yoldan geri dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen Okuyucu, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapılan kazılarda yeni bir inanç ve kültür havzası bulundu. Keşfedilen bu alanın Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe ile yaşıt olduğu tahmin ediliyor.