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    Haberler >Gündem>Manyas Gölü’ne yapıldı! Türkiye için bir ilk…

    Manyas Gölü’ne yapıldı! Türkiye için bir ilk…

    Manyas Gölü kıyısındaki Kuş Cenneti Milli Parkı, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikanlara üreme dönemlerinde ev sahipliği yapıyor. Göl üzerinde oluşturulan korunaklı yapay platformlarda kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar, havadan ve karadan görüntülendi. Uygulamanın Türkiye için bir örnek teşkil ettiği ve doğal bir parktaki ilk uygulama olduğu öğrenildi.

    AA
    23.05.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:
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    Manyas Gölü’ne yapıldı Türkiye için bir ilk…Next

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi sınırlarında bulunan Manyas Gölü kıyısındaki Kuş Cenneti Milli Parkı, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikanlara üreme dönemlerinde ev sahipliği yapıyor.

    Etiketler: pelikan , kuluçka , gündem

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