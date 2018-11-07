Mankenlikten çiftçiliğe... Kilosunu 16 TL'den satıyor...

İstanbul'da uzun süre fotomodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor.
İstanbul'da uzun süre fotomodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.