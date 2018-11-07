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Haberler >Kelebek >Magazin>Mankenlikten çiftçiliğe... Kilosunu 16 TL'den satıyor...

Mankenlikten çiftçiliğe... Kilosunu 16 TL'den satıyor...

İstanbul'da uzun süre fotomodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor.

DHA
07.11.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
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Mankenlikten çiftçiliğe... Kilosunu 16 TLden satıyor...Next

İstanbul'da uzun süre fotomodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor.

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