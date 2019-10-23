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    Manisa'da şaşırtan görüntü

    Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 87 kök kenevir ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Çatıdan havalandırma boşluğu açılarak kenevirlerin yetiştirildiği yer ise jandarma ekiplerini şaşırttı.

    İHA
    23.10.2019 - 17:29 |Son Güncelleme:
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    Manisada şaşırtan görüntüNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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