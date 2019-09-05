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Manisa Ovası üzüm sergisine döndü

Meşhur Sultaniye üzümü kesilerek serildi ve kurutulmaya bırakıldı. Manisa Ovası ise üzüm sergileriyle doldu.

DHA
05.09.2019 - 13:28 | Son Güncelleme:
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Manisa Ovası üzüm sergisine döndüNext

Manisa’daki bağlardan kesilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. Bu yıl üretilen üzümün kalitesinin daha iyi olduğunu, ancak rekoltenin düşük kaldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticilere, ihtiyaçları kadarını satmaları, geri kalan mahsüllerini ise saklamaları çağrısında bulundu.

Etiketler: haberler

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Manisa Ovası üzüm sergisine döndü

Manisa Ovası üzüm sergisine döndü

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