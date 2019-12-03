Cinsel ilişki skandalı peri masalını bitirmişti! 'Ölüm'den uçarak kaçtı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl Rusya'nın başkenti Moskova'da evlenen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın boşandığı duyurulmuştu.
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Eşi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçiren Oksana Voevodina geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti ve oğluna yönelik ölüm tehditleri sebebiyle polise ihbarda bulundu.
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Oksana Voevodina'nın avukatı ve insan hakları savunucusu Ivan Melnikov, kimliği belirlenemeyen bir kişinin müvekkilinin babasına, torununun yaşamının tehlikede olduğunu ve bu sebeple bir görüşme talep ettiğini belirten mesajlar attığını söyledi.
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Oksana Voevodina'nın söz konusu mesajlar sebebiyle oldukça endişelendiğini belirten Melnikov, eski kraliçenin bir arkadaşını, kimliği belirlenemeyen kadınla görüşmesi için gönderdiğini ve görüşme sırasındaki diyalogların kayıt altına alındığını ifade etti.
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Ekim ayında gerçekleştiği belirtilen görüşmede mesajlar atan kadının, Oksana Voevodina'nın oğlu İsmail Leon'un yaşamının tehlikede olduğunu ve Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'e açtığı davayı geri çekmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.
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Tehdit ve görüşmenin ardından 2015 Miss Moscow birincisi Oksana Voevodina, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.
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Rus haber sitesi Russia Today'e konuşan Oksana Voevodina, tehditler sebebiyle Moskova'ya döndüğünü çünkü Rusya'da çok daha güvende hissettiğini belirtti.
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Oksana Voevodina'nın söz konusu iddialarına ilişkin Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.
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Oksana Voevodina'nın Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'den ayda 30 bin dolar nafaka, Londra ve Moskova'da değeri 10 milyon dolar ve 1.5 milyon dolar olan birer ev talebi ile dava açtığı biliniyor.
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2018 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da peri masalı gibi bir düğünle dünya evine giren Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Oksana Voevodina, Rus güzellik kraliçesinin bir televizyon programında bir başka yarışmacı işle cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından boşanmıştı.
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Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed cephesi, Oksana Voevodina'nın oğlu İsmail Leon'ın babasının 5. Muhammed olduğunu kanıtlayacak bir delil sunmadığını ve çocuğun herhangi bir Asyalı erkekten olabileceği söylemişti.
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Kraliyet cephesi Oksana Voevodina'nın DNA testi talebini sürekli olarak reddettiğini iddia etmişti.
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5. Muhammed tahttan Oksana ile evlendiği için feragat ettiği haberlerini de yalanlamıştı.
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Geçtiğimiz aylarda Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Oksana Voevodina şu sözleri yazmıştı:
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"Herkesin bize ne olduğunu bilmek istediğini biliyorum. Önceleri başıma gelenleri anlatmak için hazır değildim. Eğer sizlere doğruyu söylersem daha iyi hissedebilirim. Fakat kimseyi incitmek istemiyorum. Can sıkıcı olacak."
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Oksana Voevodina'nın, evlilikten haftalar önce Rusya merkezli televizyon kanalı TNT'de yayınlanan komedi programına katıldığı ve programda bikinisi ile poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
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11 kişinin lüks bir villada yaşadıklarını konu alan bir başka programda Ksenia-Nikol adlı yarışmacı, yarışmadaki bir diğer isim Elisey Polischuk ile oldukça yakınlaşmış ve havuzda cinsel ilişkiye girmişti.
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Bazı iddialara göre Ksenia-Nikol adlı yarışmacının gerçek kimliği Oksana'ydı ve yarışmaya katılan bir isim de bu kişinin Oksana olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.