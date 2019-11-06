Cinsel ilişki skandalı patlak vermişti! Ve ilk kez konuştu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl Rusya'nın başkenti Moskova'da evlenen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın boşandığı duyurulmuştu.
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Bugüne kadar olayla ilgili direkt olarak açıklamaya yapmaktan kaçınan Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, bir saray çalışanı aracılığıyla ilk kez konuştu.
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Kelantan Sultanı ve eski Malezya Kralı olan 5. Muhammed, eski eşi Oksana Voevodina'nın açıklamalarını yalanladı.
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Saraydan yapılan açıklamada, Oksana Voevodina'nın 5 aylık oğlunun 5. Muhammed'ten olduğunu kanıtlayacak bir delil sunmadığı ve çocuğun herhangi bir Asyalı erkekten olabileceği söylendi.
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Oksana'nın bebeği planlı şekilde doğurduğunu düşünen 5. Muhammed'in hamilelik haberini aldığında sevinçten havalara uçtuğu haberleri safsata olarak nitelendirildi.
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5. Muhammed'in Oksana ile yaptığı evliliği hayatının en büyük hatası olarak gördüğü, 5. Muhammed'in evlilik terönini basına kamuoyundan gizlemek istediği fakat Rus güzellik kraliçesinin töreni bir tür eğlenceye çevirdiği kaydedildi.
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Daha önce çeşitli televizyon programlarına katıldığı ortaya çıkan Oksana'nın hayatı boyunca istediği üne Malezya Kralı ile evlenerek kavuşmaya çalıştığı öne sürüldü.
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Eski eşi hakkında ağır ithamlarda bulunan 5. Muhammed, Oksana'ya yeni bir eş bulması tavsiyesinde bulundu.
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5. Muhammed tahttan Oksana ile evlendiği için feragat ettiği haberlerini de yalanladı.
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27 yaşındaki Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın katıldığı televizyon programlarındaki cesur pozlarının Kralın tahtı bırakmasına yol açtığı düşünülüyordu.
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İkili geçtiğimiz yıl haziran ayında Malezya'nın Kelantan kentinde imam nikahı kıymış ve kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düğün töreni düzenlemişti.
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Geçtiğimiz aylarda Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Oksana Voevodina şu sözleri yazdı:
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"Herkesin bize ne olduğunu bilmek istediğini biliyorum. Önceleri başıma gelenleri anlatmak için hazır değildim. Eğer sizlere doğruyu söylersem daha iyi hissedebilirim. Fakat kimseyi incitmek istemiyorum. Can sıkıcı olacak."
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Oksana Voevodina'nın, evlilikten haftalar önce Rusya merkezli televizyon kanalı TNT'de yayınlanan komedi programına katıldığı ve programda bikinisi ile poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
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11 kişinin lüks bir villada yaşadıklarını konu alan bir başka programda Ksenia-Nikol adlı yarışmacı, yarışmadaki bir diğer isim Elisey Polischuk ile oldukça yakınlaşmış ve havuzda cinsel ilişkiye girmişti.
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Bazı iddialara göre Ksenia-Nikol adlı yarışmacının gerçek kimliği Oksana'ydı ve yarışmaya katılan bir isim de bu kişinin Oksana olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.