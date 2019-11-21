Malatya'da Can Yaman çılgınlığı

Kapalıçarşı'da 21 Kasım Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu sorusu, alım ya da satım yapmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 21 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen binlerce kişi, İnternet üzerinden güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, Kapalıçarşı ve kuyumcularda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİM, 22 Kasım 2019 Cuma'dan itibaren mağazalarında yer alacak aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. Bu hafta BİM'de teknolojik ürünlerden kışlık giysilere, kadınlar için örgü ürünlerinden mutfak ocak ve fırınına kadar, geniş bir yelpazede pek çok ürün yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM'in 22 Kasım'daki aktüel ürünleri neler?