Makyajlı da olur makyajsız da

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri makyajsız görüntü vermemek için fotoğrafçılardan köşe bucak kaçar. Hatta doğal haliyle görüntülenmemek için fotoğrafçılarla kavga eden bile olur bazen. Ama bazıları öylesine rahat ki, makyajlı ya da makyajsız görüntülenmek arasında hiç fark yoktur.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.