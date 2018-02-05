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Makyaj mı yaptı dudağından mı öptü

Ünlü çiftin büyük oğlu gece kulübünden çıkarken sürmeli gözleri ve rengi değişmiş dudaklarıyla dikkat çekti.

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:
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Makyaj mı yaptı dudağından mı öptüNext

David ve Victoria Beckham'ın 18 yaşındaki oğlu Brookly Beckham, sevgilisi Chloe Moretz'in doğum günü partisinden çıkarken görültülendi. 21 yaşındaki sevgilisinin elinden tutan Beckham'ın, gözlerine göz kalemi sürdüğü uzaktan bile görüldü. Genç Beckham'ın dudaklarındaki pembelik de "Acaba parlatıcı mı sürdü yoksa sevgilisiyle mi öpüştü" yorumlarına neden oldu.

Fotoğraflar: Backgrid USA 

Etiketler: brooklyn beckham , chroe moretz , david beckham

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