Makyaj mı yaptı dudağından mı öptü

David ve Victoria Beckham'ın 18 yaşındaki oğlu Brookly Beckham, sevgilisi Chloe Moretz'in doğum günü partisinden çıkarken görültülendi. 21 yaşındaki sevgilisinin elinden tutan Beckham'ın, gözlerine göz kalemi sürdüğü uzaktan bile görüldü. Genç Beckham'ın dudaklarındaki pembelik de "Acaba parlatıcı mı sürdü yoksa sevgilisiyle mi öpüştü" yorumlarına neden oldu.
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