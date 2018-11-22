Mafyaya tarihi operasyon

Roma'nın güneyindeki Quadraro semtinde 600 polisle yapılan operasyonda el koyulan villalardan bazılarında freskli tavan süslemeleri, altından hayvan heykelleri gibi detaylar dikkat çekti. 1990'larda kaçak olarak inşa edilen villalarda uyuşturucu da bulunduğu belirtildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.