Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Mafyaya tarihi operasyon

    Mafyaya tarihi operasyon

    İtalya'nın başkenti Roma'da bir mafya klanına ait 8 kaçak villaya el konuldu.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar:AP/AFP/Reuters
    22.11.2018 - 08:29 | Son Güncelleme:
    1 / 16
    Mafyaya tarihi operasyonNext

    Roma'nın güneyindeki Quadraro semtinde 600 polisle yapılan operasyonda el koyulan villalardan bazılarında freskli tavan süslemeleri, altından hayvan heykelleri gibi detaylar dikkat çekti. 1990'larda kaçak olarak inşa edilen villalarda uyuşturucu da bulunduğu belirtildi.

    Etiketler:

    En Yeni Foto Galeriler

    'Gecekonduda yaşasaydım da, oğlum sağlıklı olsaydı...'

    'Gecekonduda yaşasaydım da, oğlum sağlıklı olsaydı...'

    Fotoğraflarla Mehmet Ali Erbil

    Fotoğraflarla Mehmet Ali Erbil

    Roma'nın yıldızı G.Saray'a! Gizli temas...

    Roma'nın yıldızı G.Saray'a! Gizli temas...

    Mecburen ilk 11'de... Terim yoklukta ona sarıldı!

    Mecburen ilk 11'de... Terim yoklukta ona sarıldı!

    Hayrete düşüren yöntem

    Hayrete düşüren yöntem

    Kimse onu konuşmuyordu! F.Bahçe'den ilk o gidecek...

    Kimse onu konuşmuyordu! F.Bahçe'den ilk o gidecek...

    300 yıllık gelinlik hayran bırakıyor

    300 yıllık gelinlik hayran bırakıyor

    Dev maçı kazanacak takımı açıkladı! 'Pazar akşamı Trabzon'da...'

    Dev maçı kazanacak takımı açıkladı! 'Pazar akşamı Trabzon'da...'

    Adım adım peşindeler

    Adım adım peşindeler

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.