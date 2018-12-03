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    Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görünce...

    Güney Amerika'yı ziyareti kapsamında Venezuela'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas‘taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

    Hürriyet Haber
    03.12.2018 - 20:50 | Son Güncelleme:
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    Madurodan dikkat çeken hareket Türk bayrağını yerde görünce...Next

    Resmi törenin yapıldığı yerde Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü.

    Etiketler: Simon Bolivar , son dakika

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