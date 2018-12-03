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Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görünce...
Güney Amerika'yı ziyareti kapsamında Venezuela'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas‘taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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