Madrid'de böyle, İstanbul'da böyle! Can Yaman Türkiye'ye döndü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir TV kanalının davetlisi olarak gittiği Madrid’de büyük ilgiyle karşılanan Can Yaman, İstanbul’a önceki akşam döndü.
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Ancak oyuncu, aynı ilgiyi burada bulamadı. İstanbul Havalimanı’ndan menajeriyle ayrılırken görüntülenen Yaman, muhabirlerin “Burada neden aynı ilgiyi görmediniz” sorusuna şöyle yanıt verdi:
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HALUK BİLGİNER’İN DEDİĞİ GİBİ
“Falcao buraya geldiğinde karşılandı. Kolombiya’da karşılanıyor mu? Bu enteresan bir konu zaten.
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Napoli’ye gittiğimizde otel yetkilileri bana ‘Buraya Maradona da geliyor ama böyle izdiham olmadı’ dedi. Bir Türk oyuncunun bu şekilde karşılanması, Haluk Bilginer’in de dediği gibi ‘kendi adıma değil ülkem adına çok gurur verici’. Biraz da bu milli duygularla bakmak lazım. Ne güzel ki böyle bir şey oluyor.”
Fotoğraf: BACKGRID U.K.
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Kıvanç’a laf attı
Can Yaman, aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunu söyleyen muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Ne yapayım arkadaşlar? Kıvanç Abi’nin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur, satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa, orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor.”
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O muhabir fanım
Can Yaman, Madrid’deki havalimanı karşılamasının kurgu olduğu, kalabalığı bir kişinin organize ettiği iddiasına da yanıt verdi: “O arkadaş muhabir, adı da Sergio Silva. Benimle röportaj yaptı. O da benim fanım gibi bir şey. Orada insanları coşturmak istemiş. Benim dışımda gelişen bir olay. Biz oraya Media Set’in daveti üzerine gittik. Kurgu olduğunu söyleyenler oraya mail atıp bunu araştırabilir.”
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Yeni yeni hazmediyorum
Can Yaman, İspanya ziyareti hakkında şöyle dedi: “Rüya gibiydi. Yeni yeni hazmediyorum. Madrid’deki ilgi şimdiye kadarki hiçbir yerde yoktu. En delicesi İtalya’ydı, İtalyanca bildiğimden dolayı öyle olduğunu zannediyorum. İspanya, İtalya’yı üçe, dörde katladı.”
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Gazeteciler karşıladı
Havalimanı çıkışında menajeri Cüneyt Sayıl’la görüntülenen Can Yaman, muhabirlerle sohbet etti.
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Can Yaman, İspanya'da izdihama neden olmuştu! O iddialar yeniden gündeme geldi...