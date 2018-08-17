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    Haberler >Dünya>Madonna'ya benzemek için bir servet harcadı! Görenler tanıyamıyor

    Madonna'ya benzemek için bir servet harcadı! Görenler tanıyamıyor

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    Hürriyet Haber
    17.08.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:
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    Madonnaya benzemek için bir servet harcadı Görenler tanıyamıyorNext

    ABD'nin Los Angelas eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Adam Guerra, en iyi Madonna taklitçilerinden biri olarak biliniyordu. Amerika'nın çok izlenen şov programı olan Ru Paul's Drag Race'de de yer alıyordu.

    Etiketler: sondakika , HABER , madonna , sonhaber
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