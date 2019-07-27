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Madeni para basan ilk şehirlerden... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

YUNANİSTAN’ın kuzeyinden gelen halklar tarafından M.Ö. 11’inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Kyme, o dönemde deniz yoluyla yapılan ticaret sayesinde ekonomisini geliştirdi ve madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri haline dönüştü. Şimdilerde modern limanlardan olan Nemrut Limanı ile karşı karşıya bulunan yıkık kent, sakladığı tarihin gün yüzüne çıkarılmasını bekliyor.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
27.07.2019 - 14:20 | Son Güncelleme:
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Madeni para basan ilk şehirlerden... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyorNext

İzmir’in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içindeki Nemrut Limanı’nın hemen yanındaki antik kent Kyme, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Etiketler: efes , Kyme antik kenti , haberler
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