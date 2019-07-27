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Madeni para basan ilk şehirlerden... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor
YUNANİSTAN’ın kuzeyinden gelen halklar tarafından M.Ö. 11’inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Kyme, o dönemde deniz yoluyla yapılan ticaret sayesinde ekonomisini geliştirdi ve madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri haline dönüştü. Şimdilerde modern limanlardan olan Nemrut Limanı ile karşı karşıya bulunan yıkık kent, sakladığı tarihin gün yüzüne çıkarılmasını bekliyor.
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