Maaş zammıyla o ödemeler de arttı! Çoğu kişi yanlış hesaplıyor! İşte doğru liste...
Emekli maaşı konusunda en çok kafa karışıklığına neden olan konu, emeklilerin maaşla birlikte aldıkları ek ödeme tutarı. Çoğu emekli ek nedeniyle maaşını yanlış hesapladığından, ‘eksik ödüyorlar’ diye şikayet ediyor. Peki, her ay maaşla birlikte bankaya yatan ek ödeme nasıl hesaplanıyor?
EK ödeme, ister SSK ve Bağ-Kurlu, isterse de memur emeklisi olsun, tüm emeklilerin kafasını karıştıran bir konu. Peki, ek ödeme nedir? 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi.
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Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor ama maaşı yüksek olan daha yüksek, düşük olan daha az alıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlar zamlandıkça, alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
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NEDEN ŞİKAYET EDİYORLAR?
Neden kafa karışıklığı yaratıyor? Emekliler genellikle maaş üzerinden değil bankaya yatan tuta üzerinden ek ödemesini hesaplıyor. Oysa bankaya yatan maaşınızın içinde ek ödeme de var. Yani, elinize geçen tutar ek ödemeli maaşınız.
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Hal böyle olunca da emekliler, maaşını yüksek hesaplıyor, bankadaki maaş tutarını düşük görünce de, ‘eksik yatırıyorlar’ diye şikayet ediyor. Doğru hesaplama ise şöyle: Elinize geçen maaşınız içinde yüzde 4’lük ek ödeme tutarı var. Önce bunu düşüp, asıl maaşınızı bulacaksınız. Bu maaşınız üzerine yeni yılda alacağınız zam tutarını ekleyeceksiniz; böylece net maaşınızı bulacaksınız. İşte bunun üzerine yüzde 4 ek ödemeyi ekleyeceksiniz.
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NASIL HESAPLAYACAKSINIZ?
Bir örnekle anlatayım: 2019’un aralık ayında bankaya yatan maaşınız 2.500 lira diyelim. Bu sizin maaşınız değil. 2.500 liranın içinde ek ödeme de var.
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Aslında maaşınız 2.403.8 lira. Memur emeklileri için örneği devam ettirirsek; 2020’de yüzde 5.49 zam alacaklar. 2.403.8 lira üzerinden yüzde 5.49 zam uygulayacaksınız, böylece asıl maaşınız 2.536 lira olacak. Bunun üzerine de yüzde 4’lük ek ödeme tutarı olan 101.4 lirayı ekleyeceksiniz.
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Bu yılın ocak ayında bankaya yatacak maaşınız 2.637.4 lira olacak.2020’de yeni yıl zammıyla birlikte tüm emeklilerin ek ödeme tutarı da arttı. Memur emeklileri için en düşük ek ödeme tutarı 106 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor.