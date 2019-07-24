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Maaş farkları yarın hesapta! Tabloya bakın ve alacağınız tutarı görün

Emekli, dul ve yetim ile memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. 1-5 Temmuz’da maaşını çeken memur emeklisi zam farkını alamamıştı. Açıklama dün geldi, fark 25 Temmuz’da (yarın) hesaplara yatıyor.

Hürriyet Haber
24.07.2019 - 08:52 | Son Güncelleme:
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Maaş farkları yarın hesapta Tabloya bakın ve alacağınız tutarı görünNext

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu.

Etiketler: maaş , haberler
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