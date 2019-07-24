Maaş farkları yarın hesapta! Tabloya bakın ve alacağınız tutarı görün
Emekli, dul ve yetim ile memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. 1-5 Temmuz’da maaşını çeken memur emeklisi zam farkını alamamıştı. Açıklama dün geldi, fark 25 Temmuz’da (yarın) hesaplara yatıyor.
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