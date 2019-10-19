Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>M.S. 540'ta Roma İmparatoru II. Justinyen yaptı! Efsanesi çok şaşırtıyor

M.S. 540'ta Roma İmparatoru II. Justinyen yaptı! Efsanesi çok şaşırtıyor

Doğu Karadeniz bölgesinde doğa, tarih ve kültür turizminin önemli duraklarından birisi olan Gümüşhane’de kenti kuşbakışı izleyen Canca Kalesinde restorasyon ve restitüsyon çalışmaları devam ediyor. Hem tarihi hem de efsanelerde yer alan hikayesiyle merak uyandırıyor.

İHA
19.10.2019 - 14:25 |Son Güncelleme:
1
M.S. 540ta Roma İmparatoru II. Justinyen yaptı Efsanesi çok şaşırtıyorNext

İl genelinde 17 tescilli kalenin bulunduğu Gümüşhane’de kent merkezini sarp bir kayanın üzerinden kuşbakışı izleyen ve Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen efsaneleriyle ünlü Canca Kalesinde geçtiğimiz yıl 1,8 milyon liraya ihale edilen restorasyon projesinde ilk aşamada yapılan arkeolojik kazıların ardından restorasyon ve restitüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Etiketler: Canca Kalesi , Canca Kalesi nerede , Canca Kalesi efsanesi , haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.