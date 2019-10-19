Haberler >Ekonomi>M.S. 540'ta Roma İmparatoru II. Justinyen yaptı! Efsanesi çok şaşırtıyor
M.S. 540'ta Roma İmparatoru II. Justinyen yaptı! Efsanesi çok şaşırtıyor
Doğu Karadeniz bölgesinde doğa, tarih ve kültür turizminin önemli duraklarından birisi olan Gümüşhane’de kenti kuşbakışı izleyen Canca Kalesinde restorasyon ve restitüsyon çalışmaları devam ediyor. Hem tarihi hem de efsanelerde yer alan hikayesiyle merak uyandırıyor.
İl genelinde 17 tescilli kalenin bulunduğu Gümüşhane’de kent merkezini sarp bir kayanın üzerinden kuşbakışı izleyen ve Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen efsaneleriyle ünlü Canca Kalesinde geçtiğimiz yıl 1,8 milyon liraya ihale edilen restorasyon projesinde ilk aşamada yapılan arkeolojik kazıların ardından restorasyon ve restitüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.
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