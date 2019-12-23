'Lütfi Özkök'den "Portreler"

&nbsp;Sanat&ccedil;ı portreleri ile tanınan, aynı zamanda yazar L&uuml;tfi &Ouml;zk&ouml;k'&uuml;n İsve&ccedil;'teki arşivinden bir portre se&ccedil;kisi, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde 3 Mayıs 2020'ye kadar sanatseverlerle buluşacak.D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye'de 1950'li yıllardan itibaren edebiyat ve sanat alanına y&ouml;n veren kişilerin portre fotoğraflarını &ccedil;eken sanat&ccedil;ının L&uuml;tfi &Ouml;zk&ouml;k: Portreler başlıklı sergisi, aynı zamanda bir d&ouml;neme tanıklık etmeyi de ama&ccedil;lıyor.&Ouml;zk&ouml;k'&uuml;n edebiyat dergilerinde yayımlanan yazılarına eşlik etmesi i&ccedil;in fotoğraf &ccedil;ekmeye başladığı 1950'lerden 1990'ların sonuna uzanan d&ouml;neme ait fotoğraflardan oluşan sergide, Nazım Hikmet, Samuel Beckett ve Rene Char'ın aralarında bulunduğu 24 Nobel &ouml;d&uuml;ll&uuml; yazar ile toplam 89 ismin portresi yer alıyor.K&uuml;rat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Y&ouml;neticisi Demet Yıldız'ın &uuml;stlendiği sergide ayrıca fotoğraflara eşlik eden metin, obje ve belgeler aracılığıyla &Ouml;zk&ouml;k'&uuml;n portrelerini &ccedil;ektiği kişilerle olan ilişkisi izleyicilere aktarılıyor.Sergi alanında aynı zamanda &Ouml;zk&ouml;k'&uuml;n torunu Anna Juhlin'in Stockholm Tempo Belgesel Film Festivalinde gen&ccedil; y&ouml;netmenler dalında birincilik kazandığı ve dedesinin yaşamını anlatan Fil Gibi Evdeki Şair adlı 2010 yapımı belgesel film de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.