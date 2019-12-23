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Magazin
23 Aralık 2019 - 13:28,

'Lütfi Özkök'den "Portreler"

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Yöneticisi Demet Yıldız'ın üstlendiği sergide, Nazım Hikmet, Samuel Beckett ve Rene Char'ın aralarında bulunduğu 24 Nobel ödüllü yazar ile toplam 89 ismin portresi yer alıyor.

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