Gördünüz mü, bana evlenme teklif etti

72'nci Cannes Film Festivali'nde daha önce benzerine rastlanmamış bir an yaşandı. Kırmızı halı geçişi sırasında ünlüler birer birer objektiflerin önünden geçerken, bir konuk sevgilisinin önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti.
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