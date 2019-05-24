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Gördünüz mü, bana evlenme teklif etti

Ünlü festivalin kırmızı halısında onlarca bakış arasında beklenmedik bir evlilik teklifi yaşandı.

Hürriyet Haber
24.05.2019 - 09:46 | Son Güncelleme:
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Gördünüz mü, bana evlenme teklif ettiNext

72'nci Cannes Film Festivali'nde daha önce benzerine rastlanmamış bir an yaşandı. Kırmızı halı geçişi sırasında ünlüler birer birer objektiflerin önünden geçerken, bir konuk sevgilisinin önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti.

AP, AFP, REUTERS, ABACA

Etiketler: Cannes , cannes 2019

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