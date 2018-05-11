Lütfen evlen benimle

Instagram sayesinde adını duyuran 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sosyal medyadaki takipçilerini heyecanlardır. Demi Rose'un dün gece paylaştığı bu pozu kısa sürede hem yorum hem beğeni yağmuruna tutuldu. İngiliz modelin bikiniyle çekip paylaştığı pozundan sonra övgü dolu sözlerin yanı sıra evlilik teklifleri de birbiri ardına geldi. Demİ Rose'un bu pozu 500 bine yakın beğeni aldı.
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