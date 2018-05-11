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Lütfen evlen benimle

Instagram sayesinde ünlü olan genç model paylaştığı bu pozla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Hürriyet Haber
11.05.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:
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Lütfen evlen benimleNext

Instagram sayesinde adını duyuran 23 yaşındaki Demi Rose Mawby, sosyal medyadaki takipçilerini heyecanlardır. Demi Rose'un dün gece paylaştığı bu pozu kısa sürede hem yorum hem beğeni yağmuruna tutuldu. İngiliz modelin bikiniyle çekip paylaştığı pozundan sonra övgü dolu sözlerin yanı sıra evlilik teklifleri de birbiri ardına geldi. Demİ Rose'un bu pozu 500 bine yakın beğeni aldı.

Fotoğraflar: Instagram  

Etiketler: demi rose , demi rose mawby , kylie jenner

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