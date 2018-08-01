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Lütfen bana yardım et Kate!

Eski oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine girince kelimenin tam anlamıyla ortalık hareketlendi. Herkes iki Düşes'in birbirine nasıl davranacağını merak ederken yaşadıkları Kensington Sarayı'nın kapalı kapıları ardından da ilginç haberler sızıyor dışarıya. Bunlardan biri de iki gündür İngiliz magazin basınının manşetlerinde yer alıyor. 

Hürriyet Haber
01.08.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:
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Lütfen bana yardım et KateNext

İddialara göre babası Thomas Markle ile arası iyi olmayan ve onun verdiği röportajlar yüzünden zor durumda kalan Meghan Markle, kardeş gibi olmaya çalıştığı Kate Middleton'dan yardım istedi.

Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters, Backgrid UK, PacificCoast 

Etiketler: Kate Middleton , sussex düşesi

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