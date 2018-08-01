Lütfen bana yardım et Kate!

Eski oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine girince kelimenin tam anlamıyla ortalık hareketlendi. Herkes iki Düşes'in birbirine nasıl davranacağını merak ederken yaşadıkları Kensington Sarayı'nın kapalı kapıları ardından da ilginç haberler sızıyor dışarıya. Bunlardan biri de iki gündür İngiliz magazin basınının manşetlerinde yer alıyor.
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