Lüks yatta tatil zirvesi

Gösteri dünyasının ünlüleri lüks bir yatla denize açıldı ve söylentiler de başladı.
Ünlü oyuncular Sienna Miller ile Amber Heard aynı teknede tatile çıktı. Onlara Heard'ün sevgilisi Vito Schnabel, Rus işadamı Roman Abramovich'in eski eşi Dasha Zhukova, ünlü gazeteci Derek Blasberg, İtalya'nın Portofino kentinde mavi tura çıktı. Hepsi sanatın farklı dallarında faaliyet gösteren ünlülerin bu ortak tatili "acaya yeni bir proje mi geliyor" sorularını da gündeme taşıdı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.