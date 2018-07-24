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Lüks yatta tatil zirvesi

Bir lüks yat dolusu ünlü mavi sulara açıldı ve böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
24.07.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:
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Lüks yatta tatil zirvesiNext

Gösteri dünyasının ünlüleri lüks bir yatla denize açıldı ve söylentiler de başladı.

Ünlü oyuncular Sienna Miller ile Amber Heard aynı teknede tatile çıktı. Onlara Heard'ün sevgilisi Vito Schnabel, Rus işadamı Roman Abramovich'in eski eşi Dasha Zhukova, ünlü gazeteci Derek Blasberg, İtalya'nın Portofino kentinde mavi tura çıktı. Hepsi sanatın farklı dallarında faaliyet gösteren ünlülerin bu ortak tatili "acaya yeni bir proje mi geliyor" sorularını da gündeme taşıdı.

Fotoğraflar: Backgrid UK 

Etiketler: sienna miller , amber heard , vito schnabel

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