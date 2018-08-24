Lüks yatıyla geldi, lahmacun ve ayran dağıtıp gitti
Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar plajda bir iş adamının dağıttığı bedava lahmacun ve ayranı görünce şaşırdı. Ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler plajda kuyruğa girdi.
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