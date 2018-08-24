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    Lüks yatıyla geldi, lahmacun ve ayran dağıtıp gitti

    Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar plajda bir iş adamının dağıttığı bedava lahmacun ve ayranı görünce şaşırdı. Ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler plajda kuyruğa girdi.

    İHA
    24.08.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:
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    Lüks yatıyla geldi, lahmacun ve ayran dağıtıp gittiNext

    Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan bir iş adamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyu'na yanaştı.

    Etiketler: plajda lahmacun kuyruğu , lüks yat , son dakika
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