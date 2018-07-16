Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Lüks villadan 'Kedicikler'in nü resimleri çıktı!

    Lüks villadan 'Kedicikler'in nü resimleri çıktı!

    Adnan Oktar Grubuna yönelik operasyonda, A9 TV'nin çekimlerinin yapıldığı Çengelköy'deki villada yapılan aramada 'Kedicikler' olarak anılan kadınların yağlı boya nü tabloları bulundu.

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.07.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Lüks villadan Kediciklerin nü resimleri çıktıNext

    Adnan Oktar'ın villasında yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşırttı. Villadan 'Kedicikler'in nü tablolarından, silaha kadar çok sayıda materyal çıktı. Çıkan eşyalarla birlikte Oktar'ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi.

    Etiketler: Adnan Hoca

    En Yeni Foto Galeriler

    Facebook profilinizden hemen bunu kaldırın! Dikkat...

    Facebook profilinizden hemen bunu kaldırın! Dikkat...

    Lüks villadan 'Kedicikler'in nü resimleri çıktı!

    Lüks villadan 'Kedicikler'in nü resimleri çıktı!

    G.Saraylı yıldız kulübe ihtar çekti! İpler koptu...

    G.Saraylı yıldız kulübe ihtar çekti! İpler koptu...

    Çöpe atmadı, bir bir biriktirdi... Sonunda neye dönüştüğüne şaşıracaksınız!

    Çöpe atmadı, bir bir biriktirdi... Sonunda neye dönüştüğüne şaşıracaksınız!

    Karısı telefonunu karıştırdı... İğrençlik ortaya çıktı!

    Karısı telefonunu karıştırdı... İğrençlik ortaya çıktı!

    Sosyal medyayı kasıp kavuran en tuhaf görüntüler

    Sosyal medyayı kasıp kavuran en tuhaf görüntüler

    Dünyanın en mutlu, sağlıklı, zengin ve gelişmiş ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

    Dünyanın en mutlu, sağlıklı, zengin ve gelişmiş ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

    Transferi canlı yayında açıkladı! Rıdvan Dilmen...

    Transferi canlı yayında açıkladı! Rıdvan Dilmen...

    Yeni imajı olay oldu: Bizans böyle yıkılmadı!

    Yeni imajı olay oldu: Bizans böyle yıkılmadı!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri