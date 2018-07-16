Lüks villadan 'Kedicikler'in nü resimleri çıktı!

Adnan Oktar'ın villasında yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşırttı. Villadan 'Kedicikler'in nü tablolarından, silaha kadar çok sayıda materyal çıktı. Çıkan eşyalarla birlikte Oktar'ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi.
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