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    Haberler >Dünya>Lüks araçları böyle parçadılar

    Lüks araçları böyle parçadılar

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.

    Fotoğraf: AFP - Twitter
    31.07.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:
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    Lüks araçları böyle parçadılarNext

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.

    Etiketler: araba , lüks otomobil , parçalama

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