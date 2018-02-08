Lordlardan satılık şato ve kaleler

Avrupa’da birçok tarihi kale, internet üzerinden düşük sayılabilecek fiyatlara satışa çıkarıldı.Ortalama bir ev ile modern bir rezidans fiyatı arasında fiyat biçilen kalelerin bir kısmı geniş arazisiyle, bazıları da tarihi özellikleriyle dikkati çekiyor.
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