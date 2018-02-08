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    Lordlardan satılık şato ve kaleler

    Avrupa’da birçok tarihi kale, internet üzerinden düşük sayılabilecek fiyatlara satışa çıkarıldı.Ortalama bir ev ile modern bir rezidans fiyatı arasında fiyat biçilen kalelerin bir kısmı geniş arazisiyle, bazıları da tarihi özellikleriyle dikkati çekiyor.

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:
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    Lordlardan satılık şato ve kalelerNext

    Satılık kaleler arasında İskoçya Kralı 6. James’in de kimi zaman misafir olarak kaldığı Knockhall Kalesi, 130 bin İngiliz sterlini fiyatıyla ön plana çıkıyor.

    Etiketler: Kale , şato , Avrupa , satılık

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