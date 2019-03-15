Liz bildiÄŸiniz gibi  

Oyunculuk ve modelliÄŸin yanÄ± sÄ±ra bikini tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yapan Elizabeth Hurley, koleksiyonunu da kendisi tanÄ±tÄ±yor. Ãœstelik bunu sadece kataloglarda deÄŸil, kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan da yapÄ±yor.
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