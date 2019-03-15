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Liz bildiÄŸiniz gibi  

53 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z tasarladÄ±ÄŸÄ± bikiniyi bÃ¶yle tanÄ±ttÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
15.03.2019 - 12:44 | Son GÃ¼ncelleme:
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Liz bildiÄŸiniz gibiNext

Oyunculuk ve modelliÄŸin yanÄ± sÄ±ra bikini tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yapan Elizabeth Hurley, koleksiyonunu da kendisi tanÄ±tÄ±yor. Ãœstelik bunu sadece kataloglarda deÄŸil, kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan da yapÄ±yor.

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Etiketler: elizabeth hurley , liz hurley , bikini

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Liz bildiÄŸiniz gibi

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