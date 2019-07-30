"Lionhearth" Bodrum'da! Bakan bir daha bakıyor

Kişisel serveti 6 milyar dolar olduğu belirtilen İngiliz işadamı Philip Green’e ait olduğu belirtilen Malta bayraklı lüks yat “Lionhearth” Bodrum’a demir attı. Bodrum Kalesi açıklarında demirli bulunan 150 milyon dolar değerindeki yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.