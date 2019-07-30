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    "Lionhearth" Bodrum'da! Bakan bir daha bakıyor

    Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks’in müstakbel kayınpederi Philip Green’in mega yatı “Lionhearth” Bodrum’a geldi.

    İHA
    30.07.2019 - 18:36 | Son Güncelleme:
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    Lionhearth Bodrumda Bakan bir daha bakıyorNext

    Kişisel serveti 6 milyar dolar olduğu belirtilen İngiliz işadamı Philip Green’e ait olduğu belirtilen Malta bayraklı lüks yat “Lionhearth” Bodrum’a demir attı. Bodrum Kalesi açıklarında demirli bulunan 150 milyon dolar değerindeki yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edildi.

    Etiketler: yat , gemi , son dakika haberler
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