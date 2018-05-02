Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>LG G7 ThinQ: Dünyanın en gürültülü telefonu Kore'den geldi

    LG G7 ThinQ: Dünyanın en gürültülü telefonu Kore'den geldi

    LG G7 ThinQ dün akşam saatlerinde sessiz sedasız tüm dünyaya duyuruldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi LG'nin bugüne kadarki en iyi telefonu olan bu özel telefonun pek çok özelliği var ama bir tanesi var ki...

    Görüntü: Engadget
    02.05.2018 - 19:08 | Son Güncelleme:
    1 / 29
    LG G7 ThinQ: Dünyanın en gürültülü telefonu Koreden geldiNext

    LG'nin en yeni amiral telefonu nihayet gün yüzüne çıktı. Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan telefonun bazı özellikleri var ki oldukça dikkat çekici!

    Etiketler: telefon , LG G7 ThinQ özellikler , LG G7 ThinQ fiyat

    En Yeni Foto Galeriler

    LG G7 ThinQ: Dünyanın en gürültülü telefonu Kore'den geldi

    LG G7 ThinQ: Dünyanın en gürültülü telefonu Kore'den geldi

    Bodrum'da dehşet anları...

    Bodrum'da dehşet anları...

    3 kulak ve 8 ayakla doğdu! Köylüler ona tapıyor

    3 kulak ve 8 ayakla doğdu! Köylüler ona tapıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…

    Modellik yaparak dünyaya meydan okuyor!

    Modellik yaparak dünyaya meydan okuyor!

    Komünizmin babası pop ikonu oldu!

    Komünizmin babası pop ikonu oldu!

    Stresten uzak doğanın içinde 200 TL'ye hafta sonu tatili!

    Stresten uzak doğanın içinde 200 TL'ye hafta sonu tatili!

    Havlulu kamuflaj

    Havlulu kamuflaj

    Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

    Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri