LG G7 ThinQ: Dünyanın en gürültülü telefonu Kore'den geldi
LG G7 ThinQ dün akşam saatlerinde sessiz sedasız tüm dünyaya duyuruldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi LG'nin bugüne kadarki en iyi telefonu olan bu özel telefonun pek çok özelliği var ama bir tanesi var ki...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.