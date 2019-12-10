Leonardo ile Kendall'Ä±n bar flörtü sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar sürdü
BugÃ¼ne kadar Ã¶zel hayatÄ±nÄ± hep gizli yaÅŸayan Kendall Jenner ile ilgil ilginÃ§ iddia.
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Ã–zel hayatÄ±nÄ± ablalarÄ± Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian ile kardeÅŸi Kylie Jenner'Ä±n tersine gÃ¶zlerden uzak yaÅŸayan Kendall Jenner hakkÄ±ndaki bir sÃ¶ylenti nedeniyle magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer aldÄ±.
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23 yaÅŸÄ±ndaki Jenner ile son olarak Camila Morrone ile birlikte olan Leonadro DiCaprio hakkÄ±nda ilginÃ§ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Buna gÃ¶re 45 yaÅŸÄ±ndaki aktÃ¶r, sevgilisi Morrone MarakeÅŸ Film Festivali iÃ§in Fas'ta bulunduÄŸu sÄ±rada Kendall Jenner ile yakÄ±nlaÅŸtÄ±.
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Radar Online sitesinin iddiasÄ±na gÃ¶re DiCaprio ile Jenner, geÃ§en hafta sonu Miami'de bir barda samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Bu geliÅŸmeler Jenner, yakÄ±n dostu Bella Hadid ve arkadaÅŸ grubuyla birlikte Miami'deyken gerÃ§ekleÅŸti.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Bir barda karÅŸÄ±laÅŸan Leonardo DiCaprio ile Kendall Jenner sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar barda birlikte vakit geÃ§irdi. Birlikte iÃ§ki iÃ§ip uzun uzun sohbet eden ikili zaman zaman birbirlerine dokunmadan da durmadÄ±.
BACKGRID UK, BACKGRID USAÂ
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Radar online sitesinin iddialarÄ±na gÃ¶re Di Caprio sabah 06:00 sÄ±ralarÄ±nda bardan ayrÄ±ldÄ±. Kendall Jenner ve Bella Hadid ile arkadaÅŸ grubu da ondan yarÄ±m saat sonra Ã§Ä±ktÄ±.
BACKGRID UK, BACKGRID USAÂ
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AktÃ¶r Leonardo DiCaprio. 2017'den bu yana Camila Morrone ile birlikte. DiCaprio'dan 23 yaÅŸ daha genÃ§ olan Morrone bu konudaki eleÅŸtirilere "yaÅŸ farkÄ± aÅŸkÄ±mÄ±zÄ± kÃ¶tÃ¼ etkilemiyor" diye yanÄ±t vermiÅŸti.