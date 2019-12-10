AktÃ¶r Leonardo DiCaprio. 2017'den bu yana Camila Morrone ile birlikte. DiCaprio'dan 23 yaÅŸ daha genÃ§ olan Morrone bu konudaki eleÅŸtirilere "yaÅŸ farkÄ± aÅŸkÄ±mÄ±zÄ± kÃ¶tÃ¼ etkilemiyor" diye yanÄ±t vermiÅŸti.



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