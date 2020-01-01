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Haber GiriÅŸ: 01 Ocak 2020 - 12:50, /

Leonardo DiCaprio'nun annesi endiÅŸe içinde: Güzel oÄŸlum, yuva kurduÄŸunu göremeyecek miyim ben?

Her anne- babanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayallerinden biridir Ã§ocuÄŸunun evlenip yerleÅŸik dÃ¼zene geÃ§tiÄŸini ve mutlu bir yuva kurduÄŸunu gÃ¶rmek. Hatta torunlarÄ±nÄ± sevmek.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu kural, Hollywood Ã¼nlÃ¼leri iÃ§in de deÄŸiÅŸmiyor. Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kucaklamÄ±ÅŸ olmalar bile.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOSÂ 

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ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r ve Ã§evre aktivisti Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken iÃ§in de durum bÃ¶yle.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncunun 76 yaÅŸÄ±ndaki annesi Irmelin Indenbirken, oÄŸlunun bir an Ã¶nce evlenmesini istiyor. Bu konuda en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± da DiCaprio'nun ÅŸu anda birlikte olduÄŸu model Camila Morrone.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOSÂ 

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Radar Online adlÄ± sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re Indenbirken, 2017'den bu yana flÃ¶rt eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an Ã¶nce evlenmesini arzu ediyor. En bÃ¼yÃ¼k korkusu ise Ã¼nlÃ¼ oyuncunun evliliÄŸe yanaÅŸmayÄ±p Morrone'yi kendinden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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SÄ±k sÄ±k katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya annesiyle birlikte Ã§Ä±kan 45 yaÅŸÄ±ndaki Leonardo DiCaprio, sevgilisini ailesiyle de tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Indenbirken, DiCaprio ve Morrone sÄ±k sÄ±k bir araya gelip birlikte vakit geÃ§iriyorlar.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOSÂ 

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Leonardo DiCaprio bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Gisele Bundchen ve Bar Refaeli gibi top modellerin de bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ gÃ¼zellerle uzun sÃ¼re flÃ¶rt etmiÅŸ. Hepsiyle de herkes evlenmelerini beklerken yolunu ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOSÂ 

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Annesi Irmeline Indenbirken'in en bÃ¼yÃ¼k korkusu ise bu olaylarÄ±n tekrarlanmasÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa DiCaprio, annesinin bu kaygÄ±larÄ±nÄ± haksÄ±z Ã§Ä±karmayacak davranÄ±ÅŸlar da sergiledi son zamanlarda. Sevgilisi Camila Morrone MarakeÅŸ Film Festivali iÃ§in Fas'tayken Kendall Jenner ile bir barda sabaha kadar samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilerken gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOSÂ

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Hatta o dÃ¶nemde DiCaprio ile Morrone'nin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bile ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone yeni yÄ±l tatili iÃ§in gittikleri Aspen'de birlikte gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸlerdi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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23 yaÅŸÄ±ndaki Camila Morrone, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Al Pacino'nun Ã¼vey kÄ±zÄ±. AslÄ±nda her ne kadar evlenmemiÅŸ olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Model Morrone de Pacino'yu Ã¼vey babasÄ± olarak tanÄ±ttÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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Camila Morrone, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce bir TÃ¼rk plaj giyimi firmasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Morrone o dÃ¶nemde Ã§ekim iÃ§in TÃ¼rkiye'ye de gelmiÅŸti.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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Åžimdi gelelim Leonardo DiCaprio'nun aÅŸk defterinin sayfalarÄ±nda hangi isimlerin yazÄ±lÄ± olduÄŸuna. ÃœnlÃ¼ oyuncu sevgililerini genellikle modeller arasÄ±ndan seÃ§iyor. En Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±nda Bar Refaeli, Gisele Bundchen, Nina Agdal, Toni Garrn, Naomi Campbell bulunuyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOS

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BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Natasha Henstridge, Amber Valetta, Bijou Phillips, Anne Vyalitsyna, Blake Lively, Erin Heatherton, Georgie Fowler da DiCaprio'nun gÃ¶nÃ¼l defterinde adÄ± yazan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda. AktÃ¶rÃ¼n Rihanna ile kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, DEPO PHOTOSÂ Â 

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