Latif Demirci’yle çizgili 2017

Türkiye, 2017’de de son derece hareketli günler yaşadı. Öncesi ve sonrasıyla Anayasa Değişikliği Referandumu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, son yılların her kesimden en yüksek katılımlı 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifası ve diğerleri... Gündemin en sıcak konuları Latif Demirci’nin usta elleriyle hep yepyeni bir anlam kazandı.
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