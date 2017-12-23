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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>Latif Demirci’yle çizgili 2017

    Latif Demirci’yle çizgili 2017

    Türkiye, 2017’de de son derece hareketli günler yaşadı. Öncesi ve sonrasıyla Anayasa Değişikliği Referandumu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, son yılların her kesimden en yüksek katılımlı 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifası ve diğerleri... Gündemin en sıcak konuları Latif Demirci’nin usta elleriyle hep yepyeni bir anlam kazandı.

    Latif Demirci
    23.12.2017 - 09:46 | Son Güncelleme:
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    Latif Demirci’yle çizgili 2017Next

    11 Kasım 2017. Bu sene Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da düzenlenen anma törenlerine katılım son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksekti.

    Etiketler: latif demirci karikatürleri , Karikatür , 2017

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