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Lahmacunun en iyisini bulabileceğiniz 10 adres

Türk mutfağında asla karşı konulamayan lezzetlerin başında gelen lahmacunu doğru yerlerde yemek önemli. İşte lezzetli lahmacun yiyebileceğiniz mekanlar...

Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
13.02.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:
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Lahmacunun en iyisini bulabileceğiniz 10 adresNext

Türk mutfağının en çok bilinen ve muhtemelen ev sevilen yemeği lahmacunu, popüler beach'lerden klasik aile toplantılarına kadar her ortamda hayatında en az bir kez yemeyen yoktur. Biz de size Türkiye genelinde en iyi lahmacunu yiyebileceğiniz mekânları listeledik.

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