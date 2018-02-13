Lahmacunun en iyisini bulabileceğiniz 10 adres

Türk mutfağının en çok bilinen ve muhtemelen ev sevilen yemeği lahmacunu, popüler beach'lerden klasik aile toplantılarına kadar her ortamda hayatında en az bir kez yemeyen yoktur. Biz de size Türkiye genelinde en iyi lahmacunu yiyebileceğiniz mekânları listeledik.
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