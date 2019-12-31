Peki ama kim budÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸÄ±n altÄ±nda en zengin kadÄ±nÄ± olan Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Anastasia Karanikolaou ya da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nan adÄ±yla Stassie.