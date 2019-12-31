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Haber GiriÅŸ: 31 AralÄ±k 2019 - 14:27, /

Kylie Jenner: Stassie ile birbirimizi deli ediyoruz ama bu fotoÄŸraf güzel oldu

DÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ zengini Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kendini tamamen ailesine ve yakÄ±n dostu Stassie Karanikolaou 'ya adadÄ±.

INSTAGRAM

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Â Jenner, kelimenin tam anlamÄ±yla yediÄŸi iÃ§tiÄŸi ayrÄ± gitmeyen arkadaÅŸÄ± ile Ã§ekilen bir pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

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Jenner "Birbirimizi deli ediyoruz. Ama bu poz sayfam iÃ§in gÃ¼zel" notuyla paylaÅŸtÄ±.

INSTAGRAM

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Jenner daha Ã¶nce yine Stassie Karanikolaou ile Ã§ekilen bir baÅŸka pozuna sayfasÄ±nda yer vermiÅŸti. AynÄ± pozu Karanikolaou da Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±p "Seni seviyorum" notunu yazdÄ±.

INSTAGRAMÂ 

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Peki ama kim budÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸÄ±n altÄ±nda en zengin kadÄ±nÄ± olan Kylie Jenner'Ä±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Anastasia Karanikolaou ya da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nan adÄ±yla Stassie.

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Hayata gÃ¶zlerini "Ã¼nlÃ¼ ve zengin" olarak aÃ§an Kylie Jenner'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanÄ±yor.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Bunun son Ã¶rneklerinden biri de Anastasia Karanikolaou. Bir zamanlar yediÄŸi iÃ§tiÄŸi ayrÄ± gitmeyen Jordyn Woods'un, ablasÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± ile flÃ¶rt etmesinden sonra onu hayatÄ±ndan Ã§Ä±karan Jenner, ÅŸimdi nereye gitse yanÄ±ndan Karanikolaou'yu ayÄ±rmÄ±yor.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ 

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Jenner ve Karanikolaou bu yaz grup olarak gittikleri Turks and Caicos adalarÄ± tatilinde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. O tatil sayesinde genÃ§ kadÄ±nÄ± hiÃ§ tanÄ±mayanlar da tanÄ±mÄ±ÅŸ oldu.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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AslÄ±nda Kylie Jenner'Ä±n Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olan ve arkadaÅŸ Ã§evresinde de sosyal medyada da Stassie adÄ±yla anÄ±lan Anastasia Karanikolaou bu sayede adÄ±nÄ± daha geniÅŸ kitlelere duyurdu.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Bir dÃ¶nem Kylie Jenner'Ä±n annesi Kris Jenner'Ä±n evine taÅŸÄ±nan ve yerleÅŸen Anastasia Karanikolaou, Kardashian- Jenner ailesinin genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok eski ve "sadÄ±k" bir arkadaÅŸÄ±.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Yunan asÄ±llÄ± Anastasia Karanikolaou, bir sosyal medya fenomeni aslÄ±nda. Instagram'da 4 milyonun Ã¼zerinde takipÃ§isi var. Youtube'da da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kitleye hitap ediyor.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ 

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Magazin basÄ±nÄ±nÄ± ve paparazzileri peÅŸine takmasÄ±nÄ±n tek nedeni de Kylie Jenner deÄŸil. HenÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen kelimenin tam anlamÄ±yla bir estetik tutkunu. Durmadan estetik cerrahlara gidiyor. HenÃ¼z 19 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen "sarktÄ±" diye iddia ettiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerini yaptÄ±rarak adÄ±nÄ± duyurdu sonra da estetik kliniklerden Ã§Ä±kmaz oldu.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ

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BugÃ¼ne kadar sadece sosyal medya takipÃ§ilerinin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Anastasia Karanikolaou, Jenner'Ä±n Ã§ok konuÅŸulan Turks and Caicos tatili sayesinde artÄ±k magazin basÄ±nÄ±nÄ±n da gÃ¶zdelerinden biri haline geldi.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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