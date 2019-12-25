Kylie Jenner minik kızı Stormi ile bir örnek giyindi

Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirdi. Jenner'ın henüz 2 yaşına bile gelmeyen kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yaptı.



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