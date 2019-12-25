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Magazin
25 Aralık 2019 - 11:30,

Kylie Jenner minik kızı Stormi ile bir örnek giyindi

Dünyanın en zengin genç kadını Kylie Jenner, kızıyla bir örnek giyinmekten vazgeçmedi.

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22 yaşındaki Jenner, Noel kutlaması için ünlü bir markanın imzasını taşıyan yeşil bir elbise tercih etti.

INSTAGRAM

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Kıyafetini aynı renk ojeler, zümrüt ve elmaslardan oluşan bir kolye ile tamamlayan Jenner minik kızı Stormie'ye de aynı renkte bir elbise giydirdi.

INSTAGRAM

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Jenner, göz alıcı kıyafetleriyle çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaştı.

INSTAGRAM

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Jenner gösterişli kolyesini de yakın plan görüntüleyip sosyal medya sayfasından paylaştı.

INSTAGRAM

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Jenner, geçtiğimiz aylarda MET gala gecesinde giydiği kıyafetin aynısını minik kızına giydirdiği için eleştirilmişti.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazdı. "Annesinin kızı" diyenler de oldu.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirdi. Jenner'ın henüz 2 yaşına bile gelmeyen kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yaptı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS 

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Kylie Jenner da ablası Kim Kardashian da zaman zaman kendi giydikleri kıyafetlerin kopyalarını çocuklarına giydiriyor.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Bir dönem Kim Kardashian da kızı North'a kendi kıyafetinin aynısını giydirip gecenin ilerleyen saatlerinde bir davete götürdüğü için eleştirilmişti.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Jenner sık sık kızı Stormi ile bir örnek giyiniyor.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Özellikle de o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Jenner bazen mayolarında bili bir örnek modeller tercih ediyor.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Genç kadının bu davranışı eleştiri oklarını üzerine çekiyor.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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