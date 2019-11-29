YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Kylie Jenner koruma ordusu için her ay bir ev parasÄ± harcÄ±yor
BabasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ zengini Kylie Jenner'la ilgili bu Ã§arpÄ±cÄ± gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.
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GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±m olay olan ailesi Kardashian- Jenner ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§ek daha gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zellikle de ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼k ama son dÃ¶nemde en Ã¼nlÃ¼sÃ¼ haline gelen Ã¼yesi hakkÄ±nda...
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2
Åžu sÄ±ralar I'm a Celebrity... Get Me Out of Here adlÄ± yarÄ±ÅŸma iÃ§in vahÅŸi bir ormanda mÃ¼cadele eden Caitlyn Jenner, 22 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Kylie Jenner'Ä±n aylÄ±k gÃ¼venlik masraflarÄ±nÄ±n 400 bin dolarÄ± (yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk milyon TL) bulduÄŸunu sÃ¶yledi. Jenner, bunun da bir ev fiyatÄ±na denk geldiÄŸini belirtti.
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3
Bir zamanlar ailenin annesi Kris ile evli olan ve o dÃ¶nemde Bruce Jenner olarak tanÄ±nan ancak cinsiyet deÄŸiÅŸtirdikten sonra Caitlyn adÄ±nÄ± alan Jenner, kamptaki yarÄ±ÅŸmacÄ± arkadaÅŸlarÄ±na, kendilerini Ã¼ne kavuÅŸturan Keeping Up With The Kardashians adlÄ± ÅŸovun nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.
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4
Aile Ã¼yelerinin gÃ¼venlikleri iÃ§in bir koruma ordumu tutmak ve Ã§ok para harcamak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Jenner, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Kylie'yi de Ã¶rnek gÃ¶sterdi.Â
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5
YarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Cliff Parisi, aile Ã¼yelerinin gittiÄŸi her yerde korunma ihtiyacÄ± hissedip hissetmediÄŸini sorunca da " Her yerde. Bahse girerim, Kylie gittiÄŸi her yerde her ay 300 bin ile 400 bin dolar arasÄ±nda gÃ¼venlik harcamasÄ± yapÄ±yor. Bu bÃ¼yÃ¼k bir operasyon" dedi.
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6
Jenner, en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n etrafÄ±ndan ayrÄ±lmayan koruma ordusu iÃ§in her ay bu parayÄ± harcamak zorunda olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.
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7
Kylie Jenner'Ä±n yanÄ±nda korumalarÄ± olmadan hiÃ§bir yere gitmediÄŸini, evinde bile korumalarÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
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Caitlyn Jenner'Ä±n sÃ¶zlerine bakÄ±lÄ±rsa Kylie Jenner, gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yÄ±llÄ±k 3,5 milyon dolar ile 4,8 milyon dolar arasÄ±nda bir harcama yapÄ±yor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
9
KurduÄŸu Kylie Cosmetics ile 30 yaÅŸÄ±n altÄ±nda en zengin genÃ§ unvanÄ±nÄ± elde eden Kylie Jenner, ÅŸirketinin yÃ¼zde 51'ini 600 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satmÄ±ÅŸtÄ±.
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Caitlyn Jenner, kendilerini ailece kendilerini ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸturan Keeping Up With The Kardashians adlÄ± TV ÅŸovunun ilham kaynaÄŸÄ±nÄ±n da Sharon ve Ozzy Osbourne'un benzer programÄ±nÄ±n ilham verdiÄŸini belirtti.
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Jenner, o dÃ¶nem evli olduÄŸu, kÄ±zlarÄ± Kendall ve Kylie'nin annesi Kris Jenner ile Osbourne'larÄ± izlerken bÃ¶yle bir program yaratmaya karar verdiklerini sÃ¶yledi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
12
Caitlyn Jenner "Kris ve ben yatakta oturuyorduk. O sÄ±rada The Osbournes yayÄ±nlanÄ±yordu TV'de" diyerek anlattÄ± o gÃ¼nleri.
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Jenner, tek kamerayla Ã§ekilen altÄ± bÃ¶lÃ¼m olarak baÅŸlayan ÅŸovun ÅŸu anda 500'Ã¼n Ã¼zerinde bÃ¶lÃ¼me ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â