Şu sıralar I'm a Celebrity... Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn Jenner, 22 yaşındaki kızı Kylie Jenner'ın aylık güvenlik masraflarının 400 bin doları (yaklaşık 2 buçuk milyon TL) bulduğunu söyledi. Jenner, bunun da bir ev fiyatına denk geldiğini belirtti.



BACKGRID USA, INSTAGRAM