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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
17 Kasım 2019 - 10:24,

Ziraat Bankası KYK burs ve kredi sonuçları için önemli duyuru yaptı! Taahhütname onayı...

Her ayın belirli günlerinde TC Kimlik Numaralarına göre KYK bursu ya da kredisi alacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden edinecekleri bankamatik kartları ile paralarını çekebilecek. 16 Kasım tarihinde açıklanan KYK burs ve kredi sonuçları sonrasında öğrenciler, taahhütname onayı için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Taahhütname onayı olmadan KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanmak mümkün olmayacak. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı ile birlikte Ziraat Bankası'nın yaptığı önemli duyuru

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KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı dün öğle saatlerinde YURTKUR internet sitesi üzerinden erişime açıldı. KYK burs sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla kendilerine kredi ya da burs seçeneklerinden hangisinin çıktığını öğrenebilen üniversiteliler, buna göre taahhütname onayına geçecek. Taahhütname onaylaması yapmayan öğrenciler, Ziraat Bankası tarafından verilecek olan BankKart'ları alma hakkına sahip olmayacak. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ekranı

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı için öğrenciler E-Devlet girişi ya da kimlik bilgilerini kullanabiliyor. 18 yaşından küçük olan öğrencilerin anne ya da babalarının E-Devlet şifresi ile taahhütname onayı vermesi gereken KYK burs ve kredi sonuçları ekranında bu işlem için son gün 19 Kasım olarak belirlendi. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları hakkında detaylı bilgiler

KYK burs ve kredi sonuçları için E-Devlet üzerinden giriş yapılıp, arama ekranına 'KYK burs sorgulama' yazarak 'Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama' ekranından detayları öğrenmek mümkün olabilecek.

Bunun dışında YURTKUR'un resmi internet sitesi üzerinden de kimlik bilgileri girilerek burs ya da kredi detayları öğrenilebilecek.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Peki sonraki aşamalar ne olacak? İşte, o detaylar..

2TAAHHÜTNAME İÇİN SON GÜN 19 KASIM

TAAHHÜTNAME İÇİN SON GÜN 19 KASIM

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

3BURSLAR NE ZAMAN YATACAK

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

4BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

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İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) /