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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
15 Kasım 2019 - 17:36,

KYK.gov.tr üzerinden KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Aylık 550 TL burs ya da kredi alma imkanına sahip olacak olan öğrenciler, KYK.gov.tr sonuç sayfası üzerinden yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sosyal medyada çıkan haberler üzerine KYK sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bazı bilgiler

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Öğrencilerin gündemindeki önemli maddelerden birisi olan KYK burs ve kredi sonuçları, açıklandığı taktirde kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulanabilecek. KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap arayan pek çok öğrenci, konuyla ilgili internet üzerinden son bilgileri almak istiyor. İşte, birçok vatandaşın araştırdığı KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bazı bilgiler

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları,son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları için son gelişmeler..

2KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


KYK burs ve kredi sonuçları için resmi tarih konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçların 15 Kasım tarihinde açıklanmaması halinde son 18 Kasım Pazartesi günü açıklanması beklenebilir.

KREDİLER ÖĞRENCİNİN KİMLİK NUMARASINA GÖRE FARKLI TARİHLERDE YATACAK

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek. 

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

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KYK, burs ve kredi sonuçları için açıklama yapmış, açıklamanın ardından sitenin erişilemez hale gelmesi, pek çok kişi tarafından sonuçlar açıklandı olarak yorumlanmıştı. Bu durumun ardından KYK, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada,

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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KYK burs ve kredi miktarları hakkında açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursunu alma hakkına sahip olan öğrencilerin tahsis edilen bursları aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

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