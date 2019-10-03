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2019 KYK ek tercih yurt sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? Taahhütname bilgisi!
KYK ek tercih yurt sonuçları için sorgulama ekranı erişime açıldı. E-Devlet üzerinden ya da kimlik bilgileri ile sorgulanabilecek olan KYK ek tercih yurt sonuçları, YKS ek tercihleri, özel yetenek sınavı, yüksek lisans öğrencilerini de kapsayacak olan KYK ek tercih yurt sonuçları sonrasında taahhütname aşamasına geçilecek. İşte, KYK ek tercih yurt sonuçları ve taahhütname işlemleri hakkında bazı bilgiler
KYK ek tercih yurt sonuçları YURTKUR internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Üniversiteye ek tercih ile yerleşen adayların barınma imkanından yararlanmak için başvurduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu, ilk değerlendirme sonuçlarını açıkladı. İşte, KYK ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
İşte, Yurtkur'un KYK ek tercih sonuçları için yaptığı açıklama;
"2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt sonuçları açıklanmıştır."
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı.
Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek.
Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini teslim etmek zorunda olacak.
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