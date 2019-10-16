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KYK burs başvurusu 11 adımda E-Devlet üzerinden nasıl tamamlanıyor?
2019-2020 eğitim dönemi KYK kredi ve burs başvuruları için dört gözle beklenen açıklama dün gece yarısı geldi ve KYK başvuruları başladı. Maddi açıdan desteklenmek isteyen on binlerce öğrenci KYK burs başvurusunu nasıl yapacağını öğrenmek istiyor. İşte, adım adım e-Devlet üzerinden KYK burs başvurusu anlatımı...
On binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvurusu E-Devlet ekranı aracılığıyla erişime açıldı. Doğru beyanın burs alabilmek için çok önemli bir adım olduğu KYK burs başvurusu esnasında, hatalı beyanın geri dönüşü olmayacak. Gelir beyanının doğru bir şekilde arz edileceği KYK burs başvuru ekranında, özel durumlu öğrencilerin ise atacağı adımlar ayrı olacak. Peki, KYK burs başvurusu 11 adımda nasıl tamamlanabilecek? İşte, E Devlet ekranında tamamlanacak olan KYK burs başvuru süreci hakkında bazı bilgiler...
E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN BUNLARA DİKKAT!
İnternet üzerinden alınacak olan KYK kredi ve burs başvurusu esnasında aylık net gelir beyan edilecek. Kişinin kendisine ait net bir geliri yoksa da anne babasına, evli ise eşine ait aylık net gelir yazılacak. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu süreçte verilecek olan beyan KYK burs başvuru sürecini doğrudan etkileyecek.
KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
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